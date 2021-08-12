Агрессия через край. Девять самых громких фактов нападения на женщин

В Бишкеке несколько дней назад произошло нападение на девушку. Посетитель игротеки SMagi набросился на кассира заведения за то, что та обслуживала его на русском языке.

Этот инцидент получил широкий общественный резонанс. На него отреагировали общественные организации и госорганы России. Они призвали усилить меры защиты соотечественников в нашей стране. Только после этого милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР и отпустила мужчину под обязательство о явке.

24.kg собрало девять самых громких фактов мужской агрессии против кыргызстанок.

1 Нападение спортсмена Нападение спортсмена

В 2019 году в одном из караоке-клубов Бишкека спортсмен ударил девушку. Потерпевшая села за барную стойку. Рядом с ней парень облокотился на ее спину. Девушка что-то сказала ему, через некоторое время другой молодой человек подошел и ударил ее. Виновного доставили в милицию, факт зарегистрировали по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

По некоторым данным, в суде это дело прекратили, поскольку стороны помирились.

2 Насилие в семье Насилие в семье

В декабре 2020 года с заявлением в милицию города Оша обратилась 25-летняя Ж.О. Она просила принять меры в отношении свекра, который ударил ее ножом в живот.

Женщина не была госпитализирована, но экспертиза подтвердила, что рана на ее животе от ножа. По факту возбудили уголовное дело, мужчину задержали.

Ошский городской суд постановил взять мужчину под стражу на два месяца, однако вторая инстанция отменила решение и отпустила Р.А. под домашний арест.

В марте 2021 года дело передали в суд. Сейчас оно на стадии рассмотрения.

3 Избиение сотрудницы «Тазалыка» Избиение сотрудницы «Тазалыка»

В конце декабря 2020 года в Джалал-Абаде неизвестный мужчина избил дворника. Маргуба Хакимова убирала свой участок, в это время к ней подошла женщина и попросила провести ее через дорогу. После того как Маргуба вернулась и продолжила уборку, к ней подошел неизвестный мужчина и начал возмущаться, что она помогла той женщине, а затем сильно избил.

Маргуба Хакимова была госпитализирована в больницу с серьезными травмами.

Позже милиция задержала подозреваемого, но женщина написала встречное заявление, отказавшись от претензий. Уголовное дело было прекращено.

4 Бьет — не значит любит Бьет — не значит любит

В апреле текущего года очевидцы сообщили, что в Бишкеке на улице Кустанайской мужчина избивает девушку.

Потерпевшая не хотела обращаться в милицию, опасаясь, что обидчик убьет ее и детей. Милиция выяснила, что избивший девушку мужчина является ее супругом.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Дело передано в Первомайский районный суд столицы и сейчас находится на стадии рассмотрения.

5 Ножевое ранение Ножевое ранение

В начале апреля стало известно об очередном нападении на девушку. Мужчина ранил девушку ножом в правое плечо и запястье.

Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемого. 44-летнего Д.Ш. водворили в СИЗО-1 Бишкека. Во время задержания у него обнаружили нож, которым он ударил свою жертву.

6 Плохой пример для подражания Плохой пример для подражания

Вопиющий случай нападения на девушку произошел в мае. Посетителю магазина не понравилось обслуживание, за что он решил побить продавца.

На руках у мужчины была маленькая дочь, но его не смутило это. Держа одной рукой девочку, второй он бил продавца.

Сопровождавшая обидчика женщина никак не отреагировала на произошедшее и не пыталась остановить мужчину. По факту возбудили досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. Известно, что сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

7 А как же честь мундира? А как же честь мундира?

В июле в социальных сетях появилось видео, где мужчина в одном из супермаркетов Бишкека бьет девушку.

Пострадавшая рассказала, что в очереди у банкомата попросила подвинуться мужчину, на что тот проявил агрессию, оскорбил и ударил ее по лицу.

Обидчиком оказался Пальмирбек Орозбеков — бывший милиционер, занимавший когда-то пост начальника управления МВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. При прохождении судмедэкспертизы девушка столкнулась с неприятностями — результаты ее обследования специалисты не хотели принимать. Более того, бывший милиционер пытался замять дело, но на условия потерпевшей не согласился. Дело передали в суд.

8 Межгосударственное дело Межгосударственное дело

Дело о нападении на кассира игротеки SMagic, очевидно, не последнее в череде нападений на женщин. Все началось с того, что посетитель потребовал от девушки говорить с ним на кыргызском языке. Но и то, что она перешла на государственный язык, тоже не понравилось клиенту.

Али Алимбаев стал оскорблять сотрудницу по национальному признаку. В какой-то момент схватил со стойки калькулятор и бросил ей в голову.

По факту возбудили уголовное дело. ГКНБ вынес дебоширу официальное предостережение.

На этот случай обратили внимание российские власти. Госдума намерена отправить письмо на имя спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова обращение, где просит взять дело под свой личный контроль. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский провел акцию протеста у здания посольства Кыргызстана в Москве. Политик призывал снизить число рабочих из КР в России и ослабить экономические связи между двумя государствами. До этого Владимир Жириновский требовал отозвать посла России в КР.

В итоге Али Алимбаеву запретили въезд в РФ в течение ближайших 10 лет.

9 Милиции тоже достается от женщин Милиции тоже достается от женщин

В августе женщина напала на следователя УВД Октябрьского района. До того как ее доставили в УВД, она устроила дебош на улице.

В отделении милиции задержанная порвала заявление, поступившее на нее, а затем избила следователя и сломала служебную оргтехнику.