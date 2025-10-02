22:37
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Происшествия

В Манчестере мужчина с ножом напал на посетителей синагоги. Двое погибли

В результате нападения у синагоги в Манчестере два человека погибли, еще трое, по данным полиции, находятся в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы открыли огонь по нападавшему, и он скончался от полученных ранений. Об этом пишет BBC News.

Полиция Большого Манчестера сообщает, что на место происшествия прибыла группа по обезвреживанию взрывных устройств. Очевидцы заявляют, что слышали громкий звук — по-видимому, саперы взорвали подозрительный предмет.

В 9.31 по местному времени в полицию поступил звонок от человека, видевшего, как автомобиль наехал на группу людей, а один мужчина был ранен ножом у синагоги Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue.

Прибывшие врачи скорой помощи обнаружили четырех раненых — по данным правоохранителей, ранения получены пострадавшими как в результате наезда машины, так и нанесены ножом.

Внешний вид человека — бритая голова, борода, темная одежда, белые предметы вокруг талии — соответствует внешнему виду мужчины, который, судя по всему, застрелен полицией в том же месте, как видно на проверенном видео с места нападения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345788/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса
В Бишкеке администратор кафе обвинила клиентов в избиении
В Кадамджае трое пьяных мужчин избили милиционеров
Милиционера, напавшего год назад на медика, обвинили в попытке изнасилования
Пациенты грубые. Приехавшие из Кореи в КР врачи боялись за свою безопасность
В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на гражданина Кыргызстана
В Гамбурге женщина с ножом напала на пассажиров вокзала: 17 пострадавших
Библиотекарь напала на беременную учительницу школы № 56. Подробности от мэрии
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются дожди, снег и&nbsp;заморозки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на&nbsp;Иссык-Куле раскрыло МВД Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На&nbsp;Иссык-Куле изнасиловали и&nbsp;убили девушку. Подозреваемый задержан На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
В&nbsp;Кыргызстане разоблачили &laquo;положенца&raquo;, скрывавшегося в&nbsp;психиатрической клинике В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
2 октября, четверг
22:23
В Манчестере мужчина с ножом напал на посетителей синагоги. Двое погибли В Манчестере мужчина с ножом напал на посетителей синаг...
22:02
В Нарынской области строили асфальтовый завод без разрешения
21:47
В Бишкек пытались незаконно ввести iPhone 17 Pro Max
21:26
Гражданам РФ до 14 лет запретят въезд в Кыргызстан без загранпаспорта
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 октября: дожди