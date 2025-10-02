В Манчестере мужчина с ножом напал на посетителей синагоги. Двое погибли

В результате нападения у синагоги в Манчестере два человека погибли, еще трое, по данным полиции, находятся в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы открыли огонь по нападавшему, и он скончался от полученных ранений. Об этом пишет BBC News.

Полиция Большого Манчестера сообщает, что на место происшествия прибыла группа по обезвреживанию взрывных устройств. Очевидцы заявляют, что слышали громкий звук — по-видимому, саперы взорвали подозрительный предмет.

В 9.31 по местному времени в полицию поступил звонок от человека, видевшего, как автомобиль наехал на группу людей, а один мужчина был ранен ножом у синагоги Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue.

Прибывшие врачи скорой помощи обнаружили четырех раненых — по данным правоохранителей, ранения получены пострадавшими как в результате наезда машины, так и нанесены ножом.

Внешний вид человека — бритая голова, борода, темная одежда, белые предметы вокруг талии — соответствует внешнему виду мужчины, который, судя по всему, застрелен полицией в том же месте, как видно на проверенном видео с места нападения.