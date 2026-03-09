19:48
Происшествия

ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека

Государственный комитет национальной безопасности КР предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По их данным, в ходе контртеррористической работы совместно с зарубежными партнерами выявлен несовершеннолетний ученик, который изучал возможность совершения вооруженного нападения на учителей и учащихся одного из среднеобразовательных учреждений столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза совершения акта терроризма» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ГКНБ также отметили, что в последнее время фиксируются случаи религиозной радикализации среди несовершеннолетних. В связи с этим ведомство призвало родителей и учителей проводить с детьми разъяснительную работу, а также уделять внимание их интересам и активности в открытом информационном пространстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365193/
просмотров: 974
