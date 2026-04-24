Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых

В Чуйской области задержаны подозреваемые в хулиганстве после жестокого нападения на мужчину и его сыновей. Об этом сообщили в ГУВД региона.

Инцидент произошел 27 марта в селе Васильевка Аламединского района. По данным милиции, 39-летнего мужчину и его двух сыновей — 21 и 18 лет — избили. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль потерпевшего, закидав его камнями и разбив стекла.

Сумма материального ущерба составила 154 тысячи 600 сомов.

Факт зарегистрирован по статье 280 «Хулиганство» Уголовного кодекса КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали троих подозреваемых — Д.Б. (1996 года рождения), Р.Э. (1985) и Р.М. (1988). Они водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время по делу продолжается следствие.