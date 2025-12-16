В элитной школе в Подмосковье подросток напал с ножом на учащихся. Есть погибший

В подмосковном элитном поселке Горки-2 подросток в балаклаве и с ножом напал на учащихся в Успенской школе. Об этом говорится на сайте издания «Московский комсомолец».

По данным СМИ погиб ученик четвертого класса, охранник школы ранен.

Силовики задержали ученика. По сообщениям очевидцев, его без верхней одежды погрузили в машину. У здания школы стоят несколько реанимобилей. Перед задержанием подросток забаррикадировался с одним заложником в кабинете.

Силовики взяли его штурмом — заложник не пострадал. Детей эвакуируют из учебного заведения, заявляют оперативные службы.