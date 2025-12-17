22:51
Происшествия

Смерть школьника в Подмосковье. МИД Таджикистана требует расследования

Власти Таджикистана отреагировали на нападение на подмосковную школу. Десятилетний ребенок, которого там убили, был их гражданином, пишет Meduza.

В элитной школе в Подмосковье подросток напал с ножом на учащихся. Есть погибший

Мальчика звали Кобилджон, он учился в школе в Горках вместе со своим братом-близнецом. Там же работала их мать, узнавшая о гибели Кобилджона прямо у ворот учебного заведения.

МИД страны назвал произошедшее преступлением на почве ненависти.

Посла России в Таджикистане Семена Григорьева вызвали во внешнеполитическое ведомство РТ. Ему вручили ноту с требованием незамедлительного, объективного и беспристрастного расследования и привлечения всех причастных к ответственности по закону.

Посольству РТ в РФ поручили находиться в постоянном контакте с родными и близкими погибшего, а также держать «на контроле данный вопрос».
