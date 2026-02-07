В Уфе 15-летний подросток напал на общежитие медицинского университета

В Уфе 15-летний подросток с ножом напал на студентов, проживающих в общежитии медицинского университета. Несколько человек получили ножевые ранения. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Следственного комитета РФ, нападавший проник в здание общежития и нанес ранения проживающим там студентам. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

В ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД страны Ирину Волк сообщили, что пострадали четыре человека. В Министерстве здравоохранения Башкортостана заявили, что их состояние оценивается как стабильное.

При этом Telegram-каналы Baza и Mash утверждают, что число пострадавших может достигать шести человек, среди них — охранник общежития.

Также сообщается, что в здании проживают иностранные студенты.

Официально эта информация не подтверждена.

При задержании подросток оказал сопротивление — ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Сам нападавший также ранил себя и был госпитализирован. По данным ТАСС, его состояние оценивается как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.