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Происшествия

МВД продолжает поиски Орхана Инанды. Новой информации о его местонахождении нет

Милиция продолжает поиски без вести пропавшего Орхана Инанды. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«Как только будут сведения, которые мы сможем озвучить, не мешая работе следствия, моментально проинформируем общественность», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители также отметили, что по сей день отрабатывают все версии исчезновения президента международного образовательного учреждения «Сапат».

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198886/
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