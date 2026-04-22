Происшествия

Снайперская винтовка и боеприпасы: в Нарыне нашли тайник с оружием

В Нарынской области выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, еще 15 января поступила оперативная информация о том, что один из жителей региона может хранить оружие, предположительно связанное с участниками организованных преступных групп.

По факту возбудили уголовное дело по статье 267 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК КР.

В ходе рейда «Арсенал» сотрудники Главного управления уголовного розыска провели обыск в хозяйственной постройке в Ат-Башинском районе. В результате обнаружили снайперскую винтовку Мосина калибра 7,62 милиметра с признаками уничтожения идентификационных номеров, 34 патрона калибра 7,62×54R, приборы ночного видения, оптическое оборудование, части оружия, нож и камуфляжную форму.

В рамках следствия задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 1971 года рождения.

В МВД отметили, что следственные действия продолжаются, назначены экспертизы и проверяется возможная причастность других лиц.
Материалы по теме
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
По делу бывшего министра иностранных дел КР выявлены новые факты
МВД продолжает внедрение видеофиксаторов для выявления нарушений ПДД
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
Депутат просит кабмин повысить выплаты пенсионерам МВД и Минобороны КР
Дело о гибели женщины и ребенка в Бишкеке взял под личный контроль глава МВД
Функции по законному контролю наркотиков передают МВД от Минздрава
Экс-мэр Оша Женишбек Токторбаев второй день на допросе в МВД как свидетель
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
В&nbsp;Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
При строительстве ГЭС в&nbsp;Кеминском районе выявлены экологические нарушения При строительстве ГЭС в Кеминском районе выявлены экологические нарушения
Бизнес
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
