Снайперская винтовка и боеприпасы: в Нарыне нашли тайник с оружием

В Нарынской области выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в МВД.
По данным ведомства, еще 15 января поступила оперативная информация о том, что один из жителей региона может хранить оружие, предположительно связанное с участниками организованных преступных групп.
В ходе рейда «Арсенал» сотрудники Главного управления уголовного розыска провели обыск в хозяйственной постройке в Ат-Башинском районе. В результате обнаружили снайперскую винтовку Мосина калибра 7,62 милиметра с признаками уничтожения идентификационных номеров, 34 патрона калибра 7,62×54R, приборы ночного видения, оптическое оборудование, части оружия, нож и камуфляжную форму.
В рамках следствия задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 1971 года рождения.
В МВД отметили, что следственные действия продолжаются, назначены экспертизы и проверяется возможная причастность других лиц.