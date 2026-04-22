Снайперская винтовка и боеприпасы: в Нарыне нашли тайник с оружием

В Нарынской области выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, еще 15 января поступила оперативная информация о том, что один из жителей региона может хранить оружие, предположительно связанное с участниками организованных преступных групп.

По факту возбудили уголовное дело по статье 267 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК КР.

В ходе рейда «Арсенал» сотрудники Главного управления уголовного розыска провели обыск в хозяйственной постройке в Ат-Башинском районе. В результате обнаружили снайперскую винтовку Мосина калибра 7,62 милиметра с признаками уничтожения идентификационных номеров, 34 патрона калибра 7,62×54R, приборы ночного видения, оптическое оборудование, части оружия, нож и камуфляжную форму.

В рамках следствия задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 1971 года рождения.

В МВД отметили, что следственные действия продолжаются, назначены экспертизы и проверяется возможная причастность других лиц.