МВД Кыргызстана напомнило о правилах поведения в общественных местах

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с напоминанием о необходимости соблюдения законодательства, регулирующего поведение в общественных местах.

В ведомстве подчеркнули, что распитие алкогольных напитков в парках, на улицах, в общественном транспорте и других общественных местах запрещено и влечет за собой ответственность.

Также недопустимы действия, нарушающие общественный порядок, включая нецензурную брань, агрессивное поведение и создание конфликтных ситуаций. Подобные правонарушения рассматриваются в установленном законом порядке.

В МВД призвали граждан соблюдать нормы поведения, уважать окружающих и проявлять ответственность. Там отметили, что соблюдение правил способствует поддержанию общественного порядка и безопасности.