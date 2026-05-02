Общество

МВД Кыргызстана напомнило о правилах поведения в общественных местах

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с напоминанием о необходимости соблюдения законодательства, регулирующего поведение в общественных местах.

В ведомстве подчеркнули, что распитие алкогольных напитков в парках, на улицах, в общественном транспорте и других общественных местах запрещено и влечет за собой ответственность.

Также недопустимы действия, нарушающие общественный порядок, включая нецензурную брань, агрессивное поведение и создание конфликтных ситуаций. Подобные правонарушения рассматриваются в установленном законом порядке.

В МВД призвали граждан соблюдать нормы поведения, уважать окружающих и проявлять ответственность. Там отметили, что соблюдение правил способствует поддержанию общественного порядка и безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372718/
