Взрыв на заводе в Шопокове

В Чуйской области проводится проверка по факту возможного взрыва на металлургическом предприятии в городе Шопокове. Об этом сообщили в ГУВД региона.

Информация о взрыве индукционной печи на заводе по переработке металла ранее появилась в соцсетях. Сообщение зарегистрировано в Сокулукском РОВД.

По данным проверки, 28 апреля в мэрию Шопокова поступило сообщение о сильном взрыве и пожаре в одном из цехов. Однако прибывшие на место сотрудники не обнаружили признаков возгорания или задымления. Фактов тушения пожара также не зафиксировано.

Одновременно выяснилось, что ранее деятельность предприятия была предметом судебных разбирательств. В январе 2026 года Сокулукский районный суд отменил прежнее решение о приостановке работы индукционных печей, после чего завод возобновил деятельность.

Вместе с тем другое решение суда — о сносе самовольно построенного объекта и прекращении деятельности — было обжаловано, и сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции.

В милиции сообщили, что проверка по факту возможного взрыва продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.