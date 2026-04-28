Происшествия

Взрыв на заводе в Шопокове

В Чуйской области проводится проверка по факту возможного взрыва на металлургическом предприятии в городе Шопокове. Об этом сообщили в ГУВД региона.

Информация о взрыве индукционной печи на заводе по переработке металла ранее появилась в соцсетях. Сообщение зарегистрировано в Сокулукском РОВД.

По данным проверки, 28 апреля в мэрию Шопокова поступило сообщение о сильном взрыве и пожаре в одном из цехов. Однако прибывшие на место сотрудники не обнаружили признаков возгорания или задымления. Фактов тушения пожара также не зафиксировано.

Одновременно выяснилось, что ранее деятельность предприятия была предметом судебных разбирательств. В январе 2026 года Сокулукский районный суд отменил прежнее решение о приостановке работы индукционных печей, после чего завод возобновил деятельность.

Вместе с тем другое решение суда — о сносе самовольно построенного объекта и прекращении деятельности — было обжаловано, и сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции.

В милиции сообщили, что проверка по факту возможного взрыва продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Материалы по теме
Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Жестокое убийство близ Бишкека. Тело иностранца нашли закопанным в поле
Перерезал кабель камеры и угнал авто. В Чуйской области задержан подозреваемый
Милиционера заподозрили в насилии над женой. Начата проверка
Спор вокруг 16,5 гектара в Чуйской области: дело о земле сироты пересмотрят
В Токмоке мужчину избивали битой на глазах у очевидцев. Подробности от ГУВД
Взрыв водонагревателя в детском саду. Власти решили построить новое здание
Взрыв водонагревателя в детском саду. Работа учреждения временно приостановлена
В Ноокенском районе в детском саду взорвался водонагреватель
В Чуйской области прошла операция «Экстремист»: выявлено нелегальное медресе
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и&nbsp;разбили авто. В&nbsp;Чуйской области задержали подозреваемых Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
