В Ошской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника милиции

В Ошской области задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве, выдававший себя за сотрудника милиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, в ноябре 2025 года мужчина, представившись Арстаном и заявив, что работает в правоохранительных органах, вошел в доверие к гражданам. Под предлогом содействия в регистрации автомобилей с иностранными номерами он получил от потерпевших 70 тысяч и 18 тысяч сомов, после чего перестал выходить на связь.

По факту поданы заявления в Службу внутреннего расследования МВД КР по городу Ош и одноименной области. В ходе проверки материалы переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.





Установлено, что подозреваемый — житель Оша М.А., 1997 года рождения. Он не имеет отношения к правоохранительным органам и был задержан сотрудниками МВД и уголовного розыска.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативные мероприятия для выявления возможных других эпизодов его противоправной деятельности.

Граждан призывают быть внимательными и не доверять лицам, которые представляются сотрудниками государственных органов, не проверив их документы и официальные данные через соответствующие службы.