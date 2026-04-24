МВД Кыргызстана подвело итоги квартала и ужесточает контроль на дорогах

В МВД прошло онлайн-совещание с участием главы ведомства Улана Ниязбекова и руководителей органов внутренних дел.

Обсуждены итоги работы за первый квартал 2026 года, ситуация на дорогах, служебная дисциплина, а также борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Глава МВД поручил усилить меры против вождения в нетрезвом виде, снизить количество ДТП и заторы, а также активизировать профилактику правонарушений и семейного насилия.

Отдельно поставлена задача усилить контроль за хранением оружия и ужесточить дисциплину среди сотрудников милиции.

Руководителям поручено обеспечить соблюдение законности, исключить коррупцию и повысить качество работы с обращениями граждан.