Улучшить систему лицензирования деятельности такси намерены в Кыргызстане

Проект постановления «О внесении изменений в некоторые решения правительства и кабинета министров КР в сфере автомобильного транспорта» вынесли на общественное обсуждение.

По данным МВД, в настоящее время выдали 15 тысяч лицензий водителям и 410 лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся партнерами информационных систем заказа такси.

При этом, согласно данным налоговых органов, фактическую деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют около 70 тысяч водителей.

То есть значительное количество лиц осуществляет перевозочную деятельность без лицензирования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения уровня аварий с участием такси и усиления госконтроля предлагается упростить порядок подачи документов для получения лицензий.

В перечне необходимых документов исключены: справка об отсутствии/наличии задолженности по налогам, неналоговым доходам и страховым взносам, доверенность на право управления автотранспортным средством, справка об отсутствии судимости.

С мая лицензии на такси можно получить онлайн через приложение «Тундук»

Уточняется, что по действующему конституционному закону «О государственном языке Кыргызской Республики», услуги в сфере транспорта предоставляются на государственном и официальном языках. Проектом постановления предлагается внести изменения в части для иностранных граждан — будет требоваться сертификат, подтверждающий знания государственного или официального языка уровня А1 или А2 (кроме граждан стран СНГ).

Проектом постановления предусматривается установление ответственности операторов информационных систем заказов такси за соблюдение требований законодательства при обработке заказов и взаимодействие с уполномоченными государственными органами.
Материалы по теме
МВД Кыргызстана подвело итоги квартала и ужесточает контроль на дорогах
В Ошской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника милиции
Снайперская винтовка и боеприпасы: в Нарыне нашли тайник с оружием
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
С мая лицензии на такси можно получить онлайн через приложение «Тундук»
Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
По делу бывшего министра иностранных дел КР выявлены новые факты
МВД продолжает внедрение видеофиксаторов для выявления нарушений ПДД
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
