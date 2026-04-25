Улучшить систему лицензирования деятельности такси намерены в Кыргызстане

Проект постановления «О внесении изменений в некоторые решения правительства и кабинета министров КР в сфере автомобильного транспорта» вынесли на общественное обсуждение.

По данным МВД, в настоящее время выдали 15 тысяч лицензий водителям и 410 лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся партнерами информационных систем заказа такси.

При этом, согласно данным налоговых органов, фактическую деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют около 70 тысяч водителей.

То есть значительное количество лиц осуществляет перевозочную деятельность без лицензирования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения уровня аварий с участием такси и усиления госконтроля предлагается упростить порядок подачи документов для получения лицензий.

В перечне необходимых документов исключены: справка об отсутствии/наличии задолженности по налогам, неналоговым доходам и страховым взносам, доверенность на право управления автотранспортным средством, справка об отсутствии судимости.

Уточняется, что по действующему конституционному закону «О государственном языке Кыргызской Республики», услуги в сфере транспорта предоставляются на государственном и официальном языках. Проектом постановления предлагается внести изменения в части для иностранных граждан — будет требоваться сертификат, подтверждающий знания государственного или официального языка уровня А1 или А2 (кроме граждан стран СНГ).

Проектом постановления предусматривается установление ответственности операторов информационных систем заказов такси за соблюдение требований законодательства при обработке заказов и взаимодействие с уполномоченными государственными органами.