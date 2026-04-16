В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании

В Министерстве внутренних дел КР прокомментировали появившееся в соцсетях видео, на котором запечатлено задержание молодого человека с применением силы.

По данным ведомства, ранее в милицию обратился гражданин А.М. с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что неизвестный, войдя в доверие, взял у него ноутбук MacBook Air M2 стоимостью 65 тысяч сомов якобы на время и пообещал вернуть деньги в течение нескольких часов, однако скрылся.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР. В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого — Э. уулу Э., 2000 года рождения — и задержали его. Суд избрал ему меру пресечения в виде электронного наблюдения.

Вместе с тем Э. уулу Э. обратился с заявлением на действия сотрудников милиции. В связи с этим в МВД начата служебная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям всех участников задержания.
