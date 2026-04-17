19:59
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Происшествия

Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери

Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия сообщила, что ее мать Раису Атамбаеву вызвали на допрос в органы внутренних дел. Об этом она написала в Instagram.

По словам Алии, ее матери вручили повестку с требованием явиться в УВД. В сторис она опубликовала скрин переписки, где говорится, что Раиса Атамбаева не понимает причин вызова и просит сопровождения.

Также размещено фото повестки, согласно которой ее вызывают к следователю по особо важным делам.
Других подробностей на данный момент не приводится.

Напомним, в ноябре 2025 года Раису Атамбаеву уже доставляли на допрос в следственную службу МВД после обыска в ее доме. Тогда следственные действия проводились в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370880/
просмотров: 1209
Версия для печати
