Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия сообщила, что ее мать Раису Атамбаеву вызвали на допрос в органы внутренних дел. Об этом она написала в Instagram.

По словам Алии, ее матери вручили повестку с требованием явиться в УВД. В сторис она опубликовала скрин переписки, где говорится, что Раиса Атамбаева не понимает причин вызова и просит сопровождения.

Также размещено фото повестки, согласно которой ее вызывают к следователю по особо важным делам.

Других подробностей на данный момент не приводится.

Напомним, в ноябре 2025 года Раису Атамбаеву уже доставляли на допрос в следственную службу МВД после обыска в ее доме. Тогда следственные действия проводились в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.