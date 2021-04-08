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Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Трижды судим. В ГУВД Бишкека уточнили информацию об убийце Айзады Канатбековой

Сотрудники криминальной милиции получили дополнительные данные по подозреваемому в убийстве Айзады Канатбековой. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Выяснилось, что гражданин Замир Тенизбаев был неоднократно судим.

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Ранее в ГУВД столицы сообщали, что мужчина был судим за разбойное нападение.

Уточняется, что 20 марта 2008 года осужден Кировским районным судом Омска по статье 158 «Кража» УК РФ сроком на три месяца лишения свободы.

Второй раз осужден 26 ноября 2009-го Железнодорожным районным судом Красноярска по статье 61 «Грабеж» УК РФ сроком на два года лишения свободы. Освобожден 10 июня 2011 года.

В третий раз осужден 10 июля 2012-го Зеленоградским районным судом Москвы по статьям 162 «Разбой» и 163 «Вымогательство» УК РФ сроком на пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

29 июня 2017 года освобожден из мест лишения свободы и депортирован в Кыргызстан.

С 30 июля 2020-го гражданину запрещен въезд на территорию России.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня в Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189235/
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