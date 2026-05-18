В Бишкеке 18 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +29 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-15.00 — улица Ахунбаева, дом 90А (центр фтизиатрии);

9.30-17.00 — мирокрайон «Тунгуч», дом 7;

13.00-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Чар, Кулмурзаева, Шоокум, переулок Арстанбап);

9.00-17.00 — отрезки улиц Шевченко, Токтогула, улицы Ахунбаева, дом 44, Исанова, дом 2В, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Садыкова), отрезки улиц Репина, Ахунбаева, Садырбаева, Космической, село Нижняя-Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний, водозабор), улица Месароша, дома 93, 95, 97, отрезки улиц Кирпичной, Чуйской, села Кок-Жар (улицы Достук, Маликова), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Участок, Юбилейная, МТФ, контуры 569, 578, переулок Больничный);

9.00-18.00 — отрезки улиц Стадионной, Саракулова, Красноводской, Тираспольской, отрезки улиц Республиканской, Багратиона;

9.00-12.00 — село Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая);

9.00-13.00 — села Лебединовка (улица Родниковая), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Мамыркалиева, Калинина, 22-го партсъезда), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чун-Курчак, Аламединская, садовые товарищества «Весна», «Ала-Тоо», «Новостройка»);

9.00-14.00 — село Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Мичурина, дом 16а, Мамыркалиева, дом 305, насосное здание);

13.00-17.00 — села Аламедин (улицы Полевая, Молодежная), Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная, садовое товарищество «Медик»), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чун-Курчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаев, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе), Карла Маркса (улицы Шопокова, Набережная), Лебединовка (улицы Восточная, Пионерская, Кирова, Мамыркалиева, Луганская, Восточная).

11-20 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина, Салиевой, проспектом Жибек Жолу.

15-22 мая — район, ограниченный реками Ала-Арча, Аламедин, проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Жумабека, БЧК, Абдрахманова, Тоголока Молдо, Ганди.

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции, Израиле, Албании, Северной Македонии и Черногории.

Эдик Досиев

Родился 18 мая 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Международный день музеев

Фото из интернета. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977-м. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011 году.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925-го, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

