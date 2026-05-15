Происшествия

Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек

В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек. ЧП произошло 14 мая примерно в 18.40, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области.

По ее данным, за рулем автомобиля «Хонда Торнео» находился К.у.И., 2004 года рождения. По предварительным данным, он грубо нарушил Правила дорожного движения, двигаясь на высокой скорости. Не справившись с управлением, водитель выехал за пределы проезжей части дороги и сбил людей, которые стояли на обочине.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались:

С.С., 1997 года рождения, Б.А., 2024 года рождения, А.М., 2020 года рождения, А.А., 2022 года рождения и Ч.Ф., 2011 года рождения.

Данный факт зарегистрирован по статье 312 (нарушение правил эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР.

Водитель иномарки водворен в ИВС. Ведется следствие.
Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
