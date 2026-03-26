Общество

Почти 120 сотрудников ООН находятся под стражей в ряде стран мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному освобождению 118 сотрудников ООН, которые в настоящее время находятся под стражей в ряде стран мира.

Призыв генсека прозвучал на фоне роста числа нападений на персонал ООН: только в прошлом году арестовано или задержано 179 сотрудников организации. Этот показатель резко возрос: в это же время год назад в заключении находились 52 работника ООН. Сейчас в одном только Йемене де-факто власти страны удерживают 73 ооновских сотрудника, включая восьмерых человек из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

ООН работает в самых опасных и нестабильных регионах мира, включая Газу, Афганистан, Судан, Украину, Йемен, Гаити и Демократическую Республику Конго.

По данным организации, сотрудники сталкиваются с рисками похищений, нападений, незаконного задержания и гибели в результате вооруженных конфликтов.

«Любое задержание не только нарушает основные права человека, международное право и иммунитет, но и подрывает жизненно важные гуманитарные усилия, задерживая доставку помощи миллионам людей», — заявила председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок.

Международный день солидарности с задержанными и пропавшими без вести сотрудниками ООН отмечается ежегодно 25 марта. Дата призвана мобилизовать международное сообщество для защиты сотрудников ООН и миротворцев; требовать справедливости для тех, кто был похищен, задержан или стал жертвой нападений; а также укреплять решимость государств обеспечивать безопасность гуманитарных работников, журналистов и представителей НПО.

В ООН подчеркивают, что защита персонала — не только моральная обязанность, но и необходимое условие для выполнения гуманитарных и миротворческих мандатов по всему миру.
