Происшествия

По пути из Италии в Польшу похитили грузовик с 12 тоннами шоколада KitKat

Неизвестные похитили грузовик с 12 тоннами шоколада KitKat. В компании Nestle, которой принадлежит бренд, заявили, что грузовик, перевозивший 413 тысяч 793 батончика новой линейки KitKat, пропал по пути из Италии в Польшу. Местонахождение автомобиля и шоколада до сих пор неизвестно.



В Nestlе с иронией прокомментировали произошедшее, обыграв рекламный слоган бренда: «Мы всегда призывали людей сделать перерыв и съесть KitKat, но, похоже, воры восприняли это слишком буквально».

В компании предполагают, что похищенную партию могут начать продавать неофициально по всей Европе. Тогда производитель сможет отследить украденные батончики благодаря уникальному коду на упаковках.

В Nestle также подчеркнули, что подобные кражи грузов становятся все более частыми по всей Европе.
