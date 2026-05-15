Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки

ГКНБ КР выявил коррупционную схему по факту вымогательства взятки у предпринимателей со стороны сотрудников Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Так, 13 мая 2026 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 343 (вымогательство взятки) УК КР за выдачу положительного заключения экологической экспертизы при получении взятки в особо крупном размере с поличным пойманы должностные лица ЧРУ МПРЭТН КР – О.М.К., 1965 года рождения, Д.О.М., 1992 года рождения.

По результатам проведенных мероприятий задержанный О.М.К., согласно статье 96 УПК КР, был водворен в ИВС ГКНБ КР, а Д.О.М. отпущен под подписку о невыезде.