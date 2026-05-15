ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы

ГКНБ Кыргызстана сообщил о проведении разъяснительно-профилактических мероприятий среди отдельных сторонников запрещенного религиозного течения «Йакын-Инкар» в Чуйской области.

По данным спецслужбы, мероприятия проводились совместно с представителями казыята Чуйской области в рамках противодействия распространению идеологии религиозно-экстремистских течений и оздоровления религиозной ситуации.

В ГКНБ заявили, что участники запрещенного течения признали ошибочность своих взглядов, осудили экстремистскую идеологию и выразили готовность соблюдать законодательство Кыргызстана и общечеловеческие ценности.

В ведомстве отметили, что совместно с представителями духовенства на постоянной основе проводятся профилактические встречи с населением. Граждан призывают внимательно относиться к религиозной информации в интернете и не поддаваться ложным учениям, противоречащим основам ислама.

В ГКНБ подчеркнули, что государство поддерживает свободу вероисповедания, однако любые проявления радикализма, экстремизма и насилия будут пресекаться в рамках закона.