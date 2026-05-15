Происшествия

ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы

ГКНБ Кыргызстана сообщил о проведении разъяснительно-профилактических мероприятий среди отдельных сторонников запрещенного религиозного течения «Йакын-Инкар» в Чуйской области.

По данным спецслужбы, мероприятия проводились совместно с представителями казыята Чуйской области в рамках противодействия распространению идеологии религиозно-экстремистских течений и оздоровления религиозной ситуации.

В ГКНБ заявили, что участники запрещенного течения признали ошибочность своих взглядов, осудили экстремистскую идеологию и выразили готовность соблюдать законодательство Кыргызстана и общечеловеческие ценности.

В ведомстве отметили, что совместно с представителями духовенства на постоянной основе проводятся профилактические встречи с населением. Граждан призывают внимательно относиться к религиозной информации в интернете и не поддаваться ложным учениям, противоречащим основам ислама.

В ГКНБ подчеркнули, что государство поддерживает свободу вероисповедания, однако любые проявления радикализма, экстремизма и насилия будут пресекаться в рамках закона.
Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
«МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчы» на Иссык-Куле Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчы» на Иссык-...
Адылбек Касымалиев встретился с тренерами сборных после избрания главой КФС
Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
Мэр Оша завершил встречи с жителями: поступило более 600 обращений