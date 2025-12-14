Неделя-24. Парламент без трех депутатов, и почему Ташиев поругался с родней

Похоже, в Кыргызстане все-таки не вернут смертную казнь. Напомним, с такой инициативой выступил президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Конституционный суд рассмотрел представление президента о даче заключения к проекту закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики», предусматривающему возможность применения смертной казни за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием. Исходя из совокупности конституционных и международно-правовых аргументов, КС КР пришел к выводу, что восстановление смертной казни не соответствует Основному закону, является недопустимым и в правовом смысле невозможным.

Соответственно, проект закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики» не может быть вынесен на референдум и все процедуры по реализации инициативы для его принятия подлежат прекращению с момента вступления в силу заключения КС КР.

Скандальный проект Old Bishkek, который критикуют многие бишкекчане, вновь попал в поле зрения общественности. Объект посетил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По итогам визита он дал жесткие поручения:

потребовал незамедлительно снести незаконно добавленный третий этаж нового здания;

распорядился убрать так называемые «кармашки» на дороге и восстановить прямую проезжую часть проспекта Чуй от Абдрахманова до Шопокова, чтобы предотвратить сужение трассы;

потребовал демонтировать конструкции и остановочные павильоны вдоль ЦУМа и ГУМа, поскольку они сужают проезжую часть и ухудшают условия для движения.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что Нариман Тюлеев обязан прислушиваться к критике общественности, так как целью проекта должно быть решение проблем горожан, а не его личных вопросов, и поручил соответствующим госорганам усилить контроль за реализацией Old Bishkek.

ЦИК утвердила итоги досрочных парламентских выборов. В итоге в новом Жогорку Кенеше пока будут 87 депутатов, потому что итоги голосования по округу № 13 отменили. Здесь назначат новые выборы. Всего в голосовании участвовали 1 миллион 584 тысячи 446 избирателей, что составило 36,9 процента от их общего числа. ЦИК открыла 2 тысячи 492 избирательных участка в стране, 27 участков для дистанционного голосования и 100 избирательных участков за пределами республики. Участками для дистанционного голосования воспользовались 190 тысяч 30 граждан.

Бишкек ждет очередная большая волна переименования улиц. Целью задуманной мэрией кампании является «устранение дублирующихся и фрагментированных наименований улиц и упрощение адресной системы в столице». В муниципалитете уточнили: в разные годы продолжения одной и той же улицы нередко получали самостоятельные наименования, что вносит определенную путаницу. Например, проспект Чуй на всем протяжении также имеет разные названия: улица Фрунзе (Новопавловка), проспекты Дэн Сяопина и Шабдан Баатыра. Подробнее, какие улицы планируют переименовать, можно почитать по ссылке.

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев потерял около 70 процентов друзей и испортил отношения с частью семьи. Чтобы продемонстрировать, что закон работает для всех, председатель спецслужб не стал закрывать глаза на преступления родственников: он подтвердил, что его сватья, совершившая преступления в 2020–2023 годах, находится в СИЗО ГКНБ, а сына его покойного брата посадили за оскорбление сотрудника ГАИ.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что эффект от его работы возник не из-за его фамилии, а из-за того, что в стране установили порядок и есть политическая воля для борьбы с «тиграми» и «мухами» на всех уровнях государства.

Агрессивная антикоррупционная политика принесла результаты: за пять лет государству вернули более 300 миллиардов сомов, более 1 тысячи различных объектов и 30 тысяч гектаров земли, которые ранее незаконно приватизировали.

Для дальнейшего ужесточения ответственности с 21 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательство: теперь подозреваемый, даже признавший вину и возместивший ущерб, обязан отбыть в тюрьме не менее половины назначенного срока (например, 6 лет из 12 за коррупцию).

Глава ГКНБ отметил, что уровень коррупции в госорганах снизился с 80 до 30 процентов, и поставил цель свести его к минимуму к концу 2026 года. Чиновникам, которые не могут работать честно и кормить детей на законно заработанные деньги, он жестко рекомендовал уйти с государственной службы, поскольку ответственность за коррупцию неизбежна.

Национальный банк провел седьмую с начала года валютную интервенцию. Регулятор продал $83 миллиона. С начала 2025 года Нацбанк в целом продал $673,5 миллиона. Операций по покупке валюты не проводили.

И приятная новость: кыргызский максым пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение принято 10 декабря 2025 года. Заявку готовили четыре года. Кыргызстан направил ее в Секретариат ЮНЕСКО в 2023 году.

Справка 24.kg Максым — один из древнейших напитков кыргызов. Его готовят из обжаренной зерновой основы (чаще всего пшеницы или ячменя), воды и натуральной закваски; в некоторых регионах добавляют кислое молоко для усиления вкуса.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

