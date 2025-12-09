18:58
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о последствиях антикоррупционной кампании и признался, что борьба с коррупцией стоила ему друзей и родных. Об этом он заявил в интервью по случаю Всемирного дня борьбы с коррупцией.

По словам председателя спецслужб, главное, что удалось за годы работы, — это установить законность в стране.

«Говорят: люди боятся, когда приходит Ташиев, и начинают работать. Но эффект не от моей фамилии, а от того, что начинает работать законный порядок. У нас хватило сил и политической воли для этого», — сказал он.

Камчыбек Ташиев отметил, что личные потери в этой борьбе значительные — он лишился друзей и испортил отношения с частью семьи.

«Даже своих родственников посадил. На сегодня моя сватья сидит в СИЗО ГКНБ за преступления, совершенные в 2020-2023 годах. Кто только ко мне ни приходил — родной брат, родственники, все просили отпустить их. Но я не сделал этого. Сватья должна понести наказание. Если бы мы ее отпустили, люди бы мне перестали верить», — подчеркнул он.

Чиновник привел и другой пример — сына своего родного брата.

«Он обматерил гаишника. Его посадили. Если бы я отпустил племянника, другие завтра могли бы оскорблять акима, прокурора, кого угодно. Это привело бы к бардаку. Чтобы этого не допустить, мне пришлось посадить сына моего покойного брата», — сказал он.

Теперь все его родственники меня ненавидят. Но что я могу сделать? Мне нужен государственный порядок.

Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ заявил, что опасность есть как для него, так и для его семьи.

«В борьбе с коррупцией и организованной преступностью всегда есть риски — и сейчас, и в будущем, потому что мы боремся не против одной группы, а против огромного пласта людей, целой эпохи», — резюмировал он.

По словам Камчыбека Ташиева, борьба с коррупцией в Кыргызстане будет доведена до конца, несмотря на сопротивление и личные потери.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353987/
просмотров: 677
