Премьерный четверг: кыргызские фильмы, триллер, а также комедия с Хью Джекманом

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.
С сегодняшнего дня можно посмотреть несколько кыргызских лент, комедийный детектив с Эммой Томпсон и Хью Джекманом, а также англоязычный ремейк норвежского фильма The Trip.
Отец готов на все ради своей дочери. Но в самый опасный момент принял ли он правильное решение или допустил ошибку?
Бектур и Адеми знакомятся в соцсетях и решаются на свидание вслепую, но при встрече девушка в смятении убегает. Бектур пытается вернуть ее с помощью «решалы» Азамата, однако все усложняется, когда его друзья тоже влюбляются в Адеми. Теперь каждый из них ведет свою игру. Но кого на самом деле выберет Адеми?
Успешный и безжалостный торговец мясом теряет все после внезапного паралича, бизнес рушится, тайны выходят наружу, а жена, узнав о его изменах, решает отомстить. Оказавшись в ловушке собственного тела и прошлого, он должен пройти через предательство и боль, чтобы заслужить второй шанс, или окончательно потерять себя.
Молодая и счастливая семья — Болот и Арууке — воспитывают двоих детей. Но мелкие семейные ссоры постепенно превращаются в разрушительный конфликт, который приводит супругов к разводу. Болот остается один на один с отчаянием и постепенно теряет себя, уходя в мир алкоголя. Арууке же берет на себя весь груз жизни и в одиночку поднимает двоих детей.
Двое патрульных полицейских приезжают на вызов в неблагополучный пригород. Они заходят в дом, из которого слышны крики, и в качестве самообороны один из них вынужденно убивает мужчину, а увидевшая это женщина внезапно перерезает себе горло.
Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.
Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает им детективные и мистические истории, уверенный, что овцы не понимают ни слова. Но однажды утром Джорджа находят мертвым, и тогда стадо, проникшееся детективными сюжетами, решает взять расследование на себя.