13:42
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин

Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента КР Садыра Жапарова. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

По его данным, глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность.

В то же время президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин.

В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД

 Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными.

На едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики в разделе «Предложения граждан» появилась инициатива по внесению изменений в Уголовный кодекс — в части установления смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В частности, предлагается установить смертную казнь за убийство, совершенное с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего, а также убийство, сопряженное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

Напомним, жительница Каракола, 2008 года рождения, пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина, 1984 года рождения, задержан в Бишкеке.
