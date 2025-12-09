18:27
Власть

Камчыбек Ташиев: До конца 2026 года хотим свести коррупцию в КР до минимума

В интервью телеканалу «Регион» глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане продолжается бескопромиссная борьба с коррупцией.

«Поначалу многие не верили в то, что мы будем жестко бороться с коррупцией. Говорили, не может быть, чтобы Ташиев не брал деньги. Даже приносили их коробками. Но они привлечены к ответственности. После жесткой борьбы с коррупцией в последние годы общество поняло, что наша цель — искоренить коррупцию совсем. Мы не остановимся на полпути и доведем свое дело до конца», — отметил он.

Глава ГКНБ остановился также на так называемых рейтингах по коррупции международных организаций, обвинив их в политизированности.

«Некоторые международные организации сами коррумпированы. Они снизили позиции КР в рейтинге. Мы сильно изменились, есть большая разница между республикой до 2020 года и нынешней. Да, есть небольшие элементы коррупции, но и их скоро не будет. Закон и наши действия дадут результат. Зарубежные организации, составляющие рейтинг, политизированы. Наши позиции в рейтинге должны были улучшиться, ведь сегодня Кыргызстан находится на первом месте среди стран СНГ. Мы пока не дошли до Европы, но нацелены на это. До конца 2026-го мы должны снизить до минимума уровень коррупции в стране», — добавил он. 
