За пять лет борьбы с коррупцией государству возвращены 300 миллиардов сомов

За пять лет борьбы с коррупцией мы вернули государству более 300 миллиардов сомов, заявил в интервью телеканалу «Регион» глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Также, по его словам, государству были возвращены более 1 тысячи различных объектов и 30 тысяч гектаров земли.

«При приватизации нарушались законы. Объекты не функционировали по назначению. Например, брали автобазу или заводы, но они не работали по профилю, а имущество разбазаривалось. Коррупционеры сносили здания, распродавали имущество, делили землю, и все это распродавали в целях личного обогащения. Под незаконную приватизацию ушло также много соцобъектов. В общем, грабили коррупционеры государство как могли вплоть до 2020 года», — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, для борьбы с коррупцией нужна была сильная политическая воля. «И мы исполнили волю президента КР Садыра Жапарова. Коррупции стало гораздо меньше. Надо продолжать этот процесс. Люди должны понимать, что можно и нужно жить без коррупции», — добавил он.