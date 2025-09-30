Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера

Назначена служебная проверка в отношении сотрудника милиции, допустившего необоснованные заявления при общении с родственниками погибшей несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, жительница Каракола 2008 года рождения пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения задержан в Бишкеке.

Руководство МВД подчеркивает, что сразу после поступления заявления об исчезновении девушки милиция незамедлительно приступила к поискам. Слова, сказанные отдельным сотрудником ее родственникам, являются недопустимыми, не соответствуют действительности и не отражают позицию ведомства. По итогам служебной проверки будут приняты строгие меры в соответствии с законом и служебной дисциплиной.

«МВД выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей и заявляет, что расследование преступления продолжается и находится на особом контроле руководства», — говорится в сообщении.

Сегодня девушку похоронили.