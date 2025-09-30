23:33
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Происшествия

Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера

Назначена служебная проверка в отношении сотрудника милиции, допустившего необоснованные заявления при общении с родственниками погибшей несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, жительница Каракола 2008 года рождения пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения задержан в Бишкеке.

Руководство МВД подчеркивает, что сразу после поступления заявления об исчезновении девушки милиция незамедлительно приступила к поискам. Слова, сказанные отдельным сотрудником ее родственникам, являются недопустимыми, не соответствуют действительности и не отражают позицию ведомства. По итогам служебной проверки будут приняты строгие меры в соответствии с законом и служебной дисциплиной.

«МВД выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей и заявляет, что расследование преступления продолжается и находится на особом контроле руководства», — говорится в сообщении.

Сегодня девушку похоронили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345504/
просмотров: 785
Версия для печати
Материалы по теме
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
Изнасилование несовершеннолетней: адвокаты подозреваются в мошенничестве
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Подозреваемый в изнасиловании житель Узгена дал взятку следователю
В Иссык-Атинском районе изнасиловали 4-летнюю девочку. Задержан подросток
Свекор изнасиловал невестку. В Институте омбудсмена рассказали подробности
Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
Изнасилование девушки с инвалидностью. Мать отозвала заявление, дочка пропала
Омбудсмен призвала тщательно расследовать изнасилование девушки с инвалидностью
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются дожди, снег и&nbsp;заморозки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
На&nbsp;кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке мужчина сорвался с&nbsp;высоты В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на&nbsp;Иссык-Куле раскрыло МВД Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
23:13
Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунцине Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунци...
22:34
Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
22:27
Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера
22:26
Николь Кидман развелась с певцом Китом Урбаном после 20 лет брака
22:00
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать