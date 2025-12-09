Ташиев жестко предупредил чиновников: Не можете без коррупции, уходите

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев резко обратился к чиновникам и сотрудникам госорганов, заявив, что государственная служба не место для тех, кто не способен работать честно и принципиально.

По его словам, все госслужащие, уличенные в коррупции, по новым, ужесточенным нормам несут жесткую ответственность. И эта практика будет продолжена.

«Если вы не можете работать честно, кормить своих детей на законно заработанные деньги, уходите. Занимайтесь бизнесом, предпринимательством, идите туда, где платят больше. Но не толкайте своих родных к страданиям», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что после задержания коррупционеров к нему постоянно приходят родственники госслужащих, умоляя освободить их.

В качестве примера председатель спецслужб рассказал о матери экс-мэра Кара-Балты, которая трижды обращалась к нему с просьбой повлиять на ситуацию.

«Каждый раз мне больно смотреть на страдания этой женщины. Но преступления бывшего градоначальника подтверждены следствием, и материалы уже в суде. Он понесет наказание по закону», — сказал он.

Камчыбек Ташиев предупредил, что все чиновники, попавшиеся на коррупции, будут привлекаться к ответственности. И призвал госслужащих сделать выбор: «Работайте честно или уходите с должности, иначе ответственность неизбежна».