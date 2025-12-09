18:27
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Власть

Ташиев жестко предупредил чиновников: Не можете без коррупции, уходите

Фото из интернета. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев резко обратился к чиновникам и сотрудникам госорганов, заявив, что государственная служба не место для тех, кто не способен работать честно и принципиально.

По его словам, все госслужащие, уличенные в коррупции, по новым, ужесточенным нормам несут жесткую ответственность. И эта практика будет продолжена.

«Если вы не можете работать честно, кормить своих детей на законно заработанные деньги, уходите. Занимайтесь бизнесом, предпринимательством, идите туда, где платят больше. Но не толкайте своих родных к страданиям», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что после задержания коррупционеров к нему постоянно приходят родственники госслужащих, умоляя освободить их. 

В качестве примера председатель спецслужб рассказал о матери экс-мэра Кара-Балты, которая трижды обращалась к нему с просьбой повлиять на ситуацию.

«Каждый раз мне больно смотреть на страдания этой женщины. Но преступления бывшего градоначальника подтверждены следствием, и материалы уже в суде. Он понесет наказание по закону», — сказал он.

Камчыбек Ташиев предупредил, что все чиновники, попавшиеся на коррупции, будут привлекаться к ответственности. И призвал госслужащих сделать выбор: «Работайте честно или уходите с должности, иначе ответственность неизбежна».
Ссылка: https://24.kg/vlast/353988/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Камчыбек Ташиев: До конца 2026 года хотим свести коррупцию в КР до минимума
Камчыбек Ташиев: Коррупция зарождается в государственных органах
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на $156 миллионов
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Главу «Бишкексвета» задержали по уголовному делу о невыгодном контракте
Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
Выборы в ЖК. Камчыбек Ташиев проголосовал за мир, стабильность и будущее
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса
Популярные новости
За&nbsp;счет личных средств главы ГКНБ и&nbsp;мэра в&nbsp;Оше построили мавзолей За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Массовые нарушения: на&nbsp;нескольких участках отменили итоги голосования Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
Узбекистан начнет финансирование строительства &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; в&nbsp;следующем году Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году
Кабмин изменил правила проведения конкурсов &laquo;Учитель года&raquo; и&nbsp;&laquo;Воспитатель года&raquo; Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
18:26
В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частных школ В Кыргызстане упростили процедуру лицензирования частны...
18:22
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
18:12
Ташиев жестко предупредил чиновников: Не можете без коррупции, уходите
18:11
Ташкент и Баку запускают совместную разработку нефтегазового месторождения
17:51
Кыргызстан получил исключительные права на бренд «Всемирные игры кочевников»