Адвокаты завода «Кум-Шагыл» рассказали о грубых нарушениях со стороны кабмина

При введении внешнего управления на ЗАО «Кум-Шагыл» председатель кабинета министров Акылбек Жапаров нарушил закон, подписанный президентом Садыром Жапаровым и принятый Жогорку Кенешем. Об этом заявила адвокат предприятия Людмила Сабельникова.

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По ее словам, завод «Кум-Шагыл» не работал и не работает по концессионному договору и законодательству. Адвокат пояснила 24.kg, в каких случаях вводится внешнее управление.

«Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Закон КР «Об акционерных обществах»), где, помимо пункта 1 «О введение внешнего управления», еще содержит статью 3. Где четко прописано, что действие настоящего закона распространяется на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора. Однако завод «Кум-Шагыл» не работает по этому договору и законодательству. Соответственно, постановление кабмина о введении внешнего управления на заводе является в целом неправомерным деянием. Деятельность внешнего управляющего Эрмека Кутманова незаконна», — сообщила адвокат.

Людмила Сабельникова добавила, что многие документы в отношении ЗАО «Кум-Шагыл» принимают с грубым нарушением законодательства.

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Напомним, управление землепользованием и строительством при мэрии столицы подало иск в суд о признании недействительным постановления муниципалитета о выдаче земли ЗАО «Кум-Шагыл» в собственность. Стало известно, что суд дату рассмотрения дела установил 12 апреля.

Накануне стало известно, что на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев лично проинспектировал это.

В середине марта генеральный директор ЗАО «Кум-Шагыл» Айдин Ибраев и адвокаты обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По их словам, до руководства страны доводят неверную информацию о предприятии, а постановление кабмина о назначении временного внешнего управления применили незаконно.

Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу. Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.

ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы. На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к главе государства Садыру Жапарову и председателю спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».

Отметим, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля рабочие завода провели митинг. Они требовали вернуть им рабочие места.

«Юристы в шоке. И если государственным мужам сейчас так сильно нужен завод ЖБИ, видимо, для строительства разных объектов, то кто им запрещает создать завод с новейшим оборудованием и на государственной земле? Земли у государства много, и они сами могут себе выделить под государственный завод ЖБИ. Зачем нужно ломать хорошо действующий частный завод и забирать частную землю? Мы же строим правовое и развитое государство», — рассказала Людмила Сабельникова.