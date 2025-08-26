15:54
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Экономика

Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили

Кабинет министров внес изменения в постановление о временном внешнем управлении в закрытом акционерном обществе «Кум-Шагыл». Срок действия внешнего управления снова изменен. Теперь оно действует с 28 августа по 8 ноября 2025 года.

Отмечается, что решение принято для устранения нарушений законодательства, которые могут создавать прямую угрозу жизни, здоровью людей, охране недр, экологической и промышленной безопасности.

Государственное агентство по управлению госимуществом обязано предложить кандидата на должность временного внешнего управляющего и уведомить уполномоченные органы о введении управления в «Кум-Шагыл».

Документ вступает в силу с 28 августа.

Ранее пресс-центр ГКНБ проинформировал о том, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара. Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004-м незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

Совет директоров предприятия попросил власти страны проверить ЗАО. Его председатель Нурбек Мамбеталиев отмечает, что исчезают активы завода: в частности металл, лежащий по всей территории, отходы от производственной деятельности, устаревшие краны, непригодная техника и другое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340970/
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
Кабмин предлагает упростить подключение бизнеса к электросетям в КР
В Кыргызстане обновили стоимость тонировки автомобилей: новые категории и тарифы
В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного управления запасами
Правительственные акселераторы. Адылбек Касымалиев наградил ряд госслужащих
Пилотный проект по развитию платежной инфраструктуры запускают в Кыргызстане
Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»
Кабмин КР вводит обязательное вскрытие умерших: утвержден новый порядок
«Салам, аскер!» — Михаил Мишустин поприветствовал почетный караул в Чолпон-Ате
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
26 августа, вторник
15:50
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» внов...
15:39
Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
15:02
Минкультуры прокомментировало дело о нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
14:56
В Бишкеке за завышение цен на мясо оштрафован магазин
14:52
НЦПП признал удовлетворительным содержание заключенных в ИВС ГУВД Бишкека