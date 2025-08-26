Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили

Кабинет министров внес изменения в постановление о временном внешнем управлении в закрытом акционерном обществе «Кум-Шагыл». Срок действия внешнего управления снова изменен. Теперь оно действует с 28 августа по 8 ноября 2025 года.

Отмечается, что решение принято для устранения нарушений законодательства, которые могут создавать прямую угрозу жизни, здоровью людей, охране недр, экологической и промышленной безопасности.

Государственное агентство по управлению госимуществом обязано предложить кандидата на должность временного внешнего управляющего и уведомить уполномоченные органы о введении управления в «Кум-Шагыл».

Документ вступает в силу с 28 августа.

Ранее пресс-центр ГКНБ проинформировал о том, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара. Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004-м незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

Совет директоров предприятия попросил власти страны проверить ЗАО. Его председатель Нурбек Мамбеталиев отмечает, что исчезают активы завода: в частности металл, лежащий по всей территории, отходы от производственной деятельности, устаревшие краны, непригодная техника и другое.