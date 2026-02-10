11:05
Власть

Кабмин продлил внешнее управление в компании «Кум-Шагыл» до мая 2026 года

Кабинет министров внес изменения в собственное постановление № 89 от 29 февраля 2024 года, касающееся введения внешнего управления в закрытом акционерном обществе «Кум-Шагыл».

Отмечается, что решение принято в связи с выявленными нарушениями требований по охране недр, экологической и промышленной безопасности, создающими прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно обновленному документу, срок внешнего управления продлен до 8 мая 2026 года.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено:

  • представить кандидата на должность временного внешнего управляющего;
  • уведомить уполномоченный орган в сфере госрегистрации юрлиц о введенном внешнем управлении.

Постановление вступает в силу 8 февраля 2026 года.

Напомним, срок действия внешнего управления на этом предприятии продлевают уже несколько раз.

Ранее пресс-центр ГКНБ проинформировал о том, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара. Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004 году незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

А совет директоров ЗАО попросил власти страны проверить предприятие. Его председатель Нурбек Мамбеталиев отмечает, что исчезают активы завода: в частности, металл, лежащий по всей территории, отходы от производственной деятельности, устаревшие краны, непригодная техника и другое.

Кроме того, совет директоров не знает, для чего открыты дополнительные счета в коммерческих банках. По словам Нурбека Мамбеталиева, в настоящее время продукция предприятия продается с большой скидкой, созданы разные непонятные партнерские ОсОО.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361296/
