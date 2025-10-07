11:03
Внешнее управление в Газе: переговоры в Египте проходят в «позитивной атмосфере»

Переговоры по Газе проходят в «позитивной атмосфере», президент США также говорит, что «все идет очень хорошо». Об этом сообщает египетское издание Al-Qahera News.

Первый раунд переговоров об урегулировании в секторе Газа между ХАМАС и посредниками в Египте завершился «в позитивной атмосфере», информирует AFP со ссылкой на государственные СМИ страны.

Непрямые переговоры ХАМАС и Израиля продолжатся сегодня в Шарм-эль-Шейхе, где также находится израильская делегация.

Израиль и ХАМАС обсуждают детали мирного плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов, касающегося в том числе освобождения израильских заложников и долгосрочного прекращения огня.

«Египетские и катарские посредники работают с обеими сторонами над созданием механизма для освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах», говорится в сообщении.

Дональд Трамп ранее заявил журналистам, что представители группировки ХАМАС пошли на важные уступки во время переговоров в Египте.

«Я думаю, что у нас все идет очень хорошо, и ХАМАС соглашается на очень важные вещи, — сказал он, отвечая на вопрос. — Я действительно думаю, что мы заключим соглашение».

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием.
