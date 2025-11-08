14:43
Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» снова продлили

Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» снова продлили. Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление от 29 февраля 2024 года.

Согласно документу, срок внешнего управления продлен с 8 ноября 2025-го по 8 февраля 2026 года.

Принятые меры связаны с необходимостью устранения нарушений, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также с требованиями законодательства в сфере охраны недр, экологии и промышленной безопасности.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено в установленном порядке представить кандидата на должность временного внешнего управляющего и уведомить уполномоченный орган о продлении внешнего управления.

Напомним, срок действия внешнего управления на этом предприятии продлевают уже несколько раз.

Ранее пресс-центр ГКНБ проинформировал о том, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара. Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004 году незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

А совет директоров ЗАО попросил власти страны проверить предприятие. Его председатель Нурбек Мамбеталиев отмечает, что исчезают активы завода: в частности, металл, лежащий по всей территории, отходы от производственной деятельности, устаревшие краны, непригодная техника и другое.

Кроме того, совет директоров не знает, для чего открыты дополнительные счета в коммерческих банках. По словам Нурбека Мамбеталиева, в настоящее время продукция предприятия продается с большой скидкой, созданы разные непонятные партнерские ОсОО.
