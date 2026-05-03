Происшествия

Режим ЧС введен в Баткене в связи с селями: жителей сел эвакуируют

В Баткенском районе введен режим чресзывачайно ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, 2 мая примерно в 19.00 в селе Ак-Татыр в результате проливного дождя сошел сель, в связи с чем на 280-м километре автодороги Ош – Баткен – Разаков движение было временно перекрыто. В настоящее время проезд открыт.

К ликвидации последствий привлечены оперативная группа Управления МЧС по Баткенской области, спасатели пожарно-спасательной части №31, а также третьего отдельного поисково-спасательного отряда.

Кроме того, в селе Уч-Добо из зоны риска — береговой линии селевого русла — эвакуированы 35 семей (149 человек) в безопасные места.
