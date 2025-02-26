10:08
USD 87.45
EUR 91.56
RUB 1.00
Экономика

Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» кабмин в очередной раз продлил

Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» кабмин в очередной раз продлил — теперь до 28 мая 2025 года. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Поясняется, что такие меры связаны с необходимостью устранения нарушений, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также с требованиями законодательства в сфере охраны недр, экологии и промышленной безопасности.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено в установленном порядке представить кандидата на должность временного внешнего управляющего и уведомить уполномоченный орган о продлении внешнего управления.

Напомним, срок действия внешнего управления на этом предприятии продлевают уже в третий раз.

Ранее пресс-центр ГКНБ проинформировал о том, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара. Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004 году были незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

А совет директоров ЗАО «Кум-Шагыл» попросил власти страны проверить предприятие. Его председатель Нурбек Мамбеталиев отмечает, что исчезают активы завода: в частности металл, лежащий по всей территории, отходы от производственной деятельности, устаревшие краны, непригодная техника и другое.

Кроме того, совет директоров не знает, для чего открыты дополнительные счета в коммерческих банках. По словам Нурбека Мамбеталиева, в настоящее время продукция завода продается с большой скидкой, созданы разные непонятные партнерские ОсОО.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321084/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» кабмин снова продлил
У выделенных из ЗАО «Кум-Шагыл» предприятий хотят забрать активы
Совет директоров ЗАО «Кум-Шагыл» просит у властей проверить предприятие
Мы не отдадим завод. Реакция владельцев ЗАО «Кум-Шагыл» на национализацию
Завод «Кум-Шагыл» и карьер в Бишкеке вернули в собственность государства
Руководство завода «Кум-Шагыл» просит снять внешнее управление с предприятия
Асфальтобетонный завод в Бишкеке строят без экологической экспертизы
Адвокаты завода «Кум-Шагыл» рассказали о грубых нарушениях со стороны кабмина
В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод
Выдачу земли заводу «Кум-Шагыл» хотят признать недействительной
Популярные новости
Российский рубль продолжает дорожать к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;февраля Российский рубль продолжает дорожать к сому. Курсы валюты на 24 февраля
Российский рубль и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курсы валют на&nbsp;25&nbsp;февраля Российский рубль и тенге подешевели к сому. Курсы валют на 25 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;февраля. Что подешевело больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Что подешевело больше всего
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 февраля
Бизнес
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
26 февраля, среда
10:07
В Московском районе новый забор вокруг стадиона обрушился В Московском районе новый забор вокруг стадиона обрушил...
10:04
На посту «Сосновка» временно ограничено движение всех видов грузового транспорта
10:00
Смог в Бишкеке. Продолжаются споры, какой уголь использовать лучше
09:46
Рубль практически сравнялся по стоимости с сомом. Курсы валюты на 26 февраля
09:45
Конкурс директоров школ. По стране остаются вакантными 372 должности