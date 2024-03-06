Как потерять бизнес. На заводе «Кум-Шагыл» уже появился временный управляющий

Решением кабинета министров на заводе закрытого акционерного общества «Кум-Шагыл» ввели внешнее управление и назначили внешнего управляющего. Адвокат и сотрудники предприятия с этим постановлением не согласны. Они рассказали 24.kg, что решение приняли неправильно, потому что лицензии на карьеры аннулированы.

«В своем постановлении кабмин руководствуется статьей 65 закона КР «Об акционерных обществах». Там сказано: если нарушения идут в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности, тогда на время приостановления лицензий устанавливается временное внешнее управление. Но у нас действия лицензий не приостановили. Их отобрали и аннулировали. Поэтому они даже эту статью применили неправильно. Временный управляющий говорит, что это уже государственное предприятие. Они считают, что скоро и акции себе заберут», — рассказала адвокат Людмила Сабельникова.

По ее словам, в воскресенье на завод приезжал вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов и представить нового внешнего управляющего с сотрудниками. Он называл адвоката «саботажником» сказал, чтобы ее не пускали на территорию предприятия.

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«Составили письмо о помощи с подписью трудового коллектива и акционеров. Отвезли в аппарат президента, генеральному прокуратуру, омбудсмену, в российское посольство, офис Россотрудничества и ГКНБ. Еще отнесли административную жалобу на постановление кабмина», — добавила адвокат.

По словам юрист-консультанта завода Жылдыза Эшалиевой, дилеры, которые заказали продукцию на заводе до временной приостановки его работы, не получат товар. Об этом сказало новое руководство.

«Завод запустить запустили, клиенты никого не волнуют. Чтобы выплатить рабочим зарплату, надо сначала отдать людям их заказы. Видим, что они не нацелены на это. Они только заинтересованы в том, чтобы быстрее переоформить завод и зарегистрировать себя как руководителей. Но управляющий пришел всего лишь на три месяца, зачем делать регистрацию? Даже сегодня проговорился, что 40 процентов акций завода принадлежит им. Вокруг завода творится беспредел. Он принадлежит частным предпринимателям, это закрытое акционерное общество», — рассказала юрист.

В мэрии Бишкека 24.kg заявили только, что завод по производству железобетонных изделий и нерудных материалов «Кум-Шагыл» возобновил работу.

Журналисты 24.kg обратились к внешнему управляющему за комментарием, но он заявил, что у него много дел и ответить на все вопросы он сможет позже.

Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу. Но рабочие не освободили помещения, так как чиновники не представили каких-либо документов.

Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.

На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к президенту Садыру Жапарову и главе спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».