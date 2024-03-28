Выдачу земли заводу «Кум-Шагыл» хотят признать недействительной

Управление землепользованием и строительством при мэрии столицы подало иск в суд о признании недействительным постановления муниципалитета о выдаче земли ЗАО «Кум-Шагыл» в собственность. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе временного управления предприятия.

По ее данным, заседание состоится сегодня в 16.00 в Бишкекском городском суде.

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«Через 19 лет мэрия пытается обжаловать свое решение о выдаче Красной книги заводу, что является вопиющим нарушением законов», — говорится в сообщении.

В середине марта генеральный директор ЗАО «Кум-Шагыл» Айдин Ибраев и адвокаты обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По их словам, до руководства страны доводится неверная информация вокруг предприятия, а постановление кабмина о назначении временного внешнего управления применили незаконно.

Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу. Но сотрудники не освободили помещения, так как чиновники не представили документов.

Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.

На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к главе государства Садыру Жапарову и председателю спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».

Напомним, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля рабочие завода провели митинг. Они потребовали тогда вернуть им рабочие места.