Более 500 случаев укусов клещей зарегистрировали с начала 2026 года в КР

В Кыргызстане, по данным на 11 мая 2026 года, зарегистрировали 554 случая укусов клещей. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По информации специалистов, показатель в два раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (273 случая).

Из них в трех случаях подтвержден клещевой энцефалит.

По регионам больше всего случаев зарегистрировали в Чуйской (216) и Иссык-Кульской (165) областях. В Таласской области зафиксировали 22 случая, в Джалал-Абадской — 6, в Нарынской — 16, в городе Оше и Ошской области — 7 случаев.

Наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировали в майские праздничные дни — всего 173 случая.

Больше всего случаев зарегистрировали в Бишкеке — в основном за счет граждан, прибывших из других регионов. Здесь отмечен 81 случай.

Отмечается, что в этом году на территории ущелья Ала-Арча случаев укусов клещей значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В частности, с 1 по 11 мая в ущелье зарегистрировали всего два случая. Снижение количества укусов связано с проведением обработки территорий и усилением информационно-разъяснительной работы среди отдыхающих.

При обращении граждан по поводу укусов проводится определение вида клеща. Если клещ оказывается переносчиком инфекции, экстренно проводится профилактика иммуноглобулином. На данный момент иммуноглобулин получили 87 человек.

Первый пик активности клещей приходится на конец апреля — начало мая, второй — на август — сентябрь. Но все зависит от погоды.

Департамент напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту:

на дачных и приусадебных участках;

в лесах и лесопарковых зонах;

в городских парках и зонах отдыха.

Укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьезным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжелые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.