Происшествия

Государству возвращен земельный участок в Аламединском районе

Прокуратурой Аламединского района Чуйской области в ходе проверки соблюдения земельного законодательства установлено, что в 2006 году земельный участок площадью 10,72 гектара, расположенный на территории Таш-Добонского айыльного аймака, был незаконно продан частным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, по результатам проверки внесен акт прокурорского реагирования, в результате чего земельный участок стоимостью 9 миллиардов 161 миллион 526 тысячи 400 сомов возвращен на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365285/
просмотров: 329
