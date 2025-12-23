В Кыргызстане предлагают реформировать систему государственных наград

Кабмин разработал законопроект «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» и внес его на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Как сообщается в документе, цель — создание системы высших почетных званий, отражающих моральное признание заслуг граждан перед государством и обществом.

Совершенствование системы госнаград представляет собой важное направление государственной политики в сферах духовно-нравственного воспитания, укрепления национального единства, уважения к гражданской доблести, интеллектуальному и культурному вкладу личности в развитие страны.

В настоящее время система включает в себя 46 видов государственных наград, почетных званий и государственных премий.

В рамках совершенствования системы предлагается предусмотреть 20 видов госнаград, почетных званий и госпремий КР с одновременным учреждением ордена «Эрдик» (без степеней) и двух почетных званий: «Кыргыз Республикасынын жаратманы» и «Кыргыз Республикасынын сыймыгы».

Уточняется, что действующий закон формировался в условиях, когда главным критерием признания заслуг граждан являлась профессиональная принадлежность.

«Преобладающее большинство почетных званий носит отраслевой характер и связано с конкретными профессиями, например, «Заслуженный врач», «Заслуженный работник образования», «Заслуженный строитель» и другие.

Однако в условиях современного развития государства и общества возникают новые задачи, требующие пересмотра устоявшихся подходов. Сегодня в общественном сознании возрастает потребность в универсальных, духовно значимых формах признания заслуг, которые отражали бы не столько профессиональный статус, сколько морально-нравственное, патриотическое и общественное значение вклада личности», — говорится в справке-обосновании.

В этой связи предлагается на государственном уровне сохранить и учредить пять почетных званий страны: «Кыргыз Республикасынын жаратманы», «Кыргыз Республикасынын сыймыгы», «Кыргыз Республикасынын эл артисти», «Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу» и «Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү».

Законопроектом предлагается исключение из системы госнаград и почетных званий орденов «Данакер», «Эрдик» трех степеней, почетного звания «Народный поэт КР», Почетной грамоты КР и почетных званий второй категории «Заслуженный» с последующим делегированием учреждения Почетной грамоты КР и званий «Заслуженный» кабмином.

Особое внимание в проекте закона уделено приведению государственных наград в соответствие с их предназначением и содержанием. Предусматривается установление единообразного подхода, при котором каждая награда имеет самостоятельное значение, четко отражает характер заслуг и не дублирует иные формы поощрения. Такой подход направлен на упорядочение наградной системы, устранение дублирующих положений и обеспечение четкого разграничения между видами заслуг.

Реализация данных подходов позволит сформировать современную, сбалансированную и внутренне согласованную наградную систему, что отражает как исторические традиции кыргызского народа, так и современные представления о служении родине, гражданском долге и общественном признании.

Кроме того, в целях упорядочивания правового регулирования и обеспечения единообразия предлагается систематизировать социальные гарантии и льготы для лиц, удостоенных государственных наград, почетных званий и госпремий, путем их закрепления в едином указе президента. Такой подход обеспечит целостность, прозрачность и согласованность нормативного регулирования в данной сфере.