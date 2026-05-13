Депутат предлагает выращивать фисташки на пустующих землях Баткенской области. С таким предложением выступил Чингиз Ажибаев сегодня на заседании ЖК.

По его словам, в Баткенской области имеются тысячи свободных гектаров земель, которые сегодня никем не используются.

«При этом климат в Баткенском, Лейлекском районах очень подходит для выращивания фисташек. Сегодня мы покупаем фисташки по высокой цене — от 1 до 2 тысяч сомов за килограмм. Если бы сами выращивали этот продукт, то и цены были бы ниже.

Иран, который известен своими фисташками, ежегодно от экспорта этого товара, имеет прибыль в $1,5 миллиарда. Турция за девять месяцев экспортировала фисташек на $200 миллионов. Нам тоже нужно вывести выращивание фисташек на госуровень. Надо отправить в Баткенскую область агрономов, чтобы они научили граждан выращивать фисташки. Так мы могли бы решить сразу несколько проблем — поднять экономику страны и плюс стимулировать мигрантов, которые работают за рубежом, вкладываться в производство на родине», — добавил Чингиз Ажибаев.

Он призвал кабмин разработать конкретный проект и позже предоставить его депутатам.