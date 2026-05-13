На Иссык-Куле пройдет этап чемпионата мира UIM F1H2O

Впервые в истории Центральной Азии Кыргызская Республика примет этап чемпионата мира UIM F1H2O — «Гран-при Кыргызстана. Иссык-Куль — 2026». Об этом сообщает департамент туризма.

По его данным, с 31 июля по 2 августа озеро Иссык-Куль станет площадкой международного спортивного события мирового уровня, объединяющего сильнейшие команды и пилотов водно-моторного спорта со всего мира.

Фото из интернета.

11 мая председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам подготовки к проведению мероприятия. В рамках встречи рассмотрены организационные, инфраструктурные и туристические вопросы, а также меры по обеспечению высокого уровня проведения чемпионата.

Проведение UIM F1H2O на Иссык-Куле станет важным шагом в продвижении КР как международной туристической и инвестиционной площадки, а также позволит представить уникальный потенциал страны мировой аудитории.
