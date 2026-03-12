Государству возвращен участок в 1 тысячу квадратных метров в Чуйской области

Благодаря действиям Службы по земельному и водному надзору на территории Чуйской области в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 1 тысяча 76,2 квадратных метра, который ранее использовался незаконно. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, указанный участок возвращен государству на основании письменного предписания службы об устранении выявленных нарушений.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что земля использовалась с нарушением требований земельного законодательства. В результате приняты соответствующие меры, и участок передан на государственный баланс.