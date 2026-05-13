Иссык-Куль впервые примет чемпионат Центральной Азии по парусному спорту

Побережье Иссык-Куля станет местом проведения первого чемпионата Центральной Азии. С 16 по 21 мая в Чолпон-Ате лучшие яхтсмены региона сразятся за звание сильнейших, сообщили в Федерации парусного спорта.

Соревнования соберут на базе яхт-клуба «Круиз» атлетов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Турнир организован национальной Федерацией парусного спорта при поддержке Азиатской федерации (ASAF) и Госагентства физкультуры и спорта.

Фото Федерации парусного спорта.
Программа чемпионата включает серию гонок в пяти международных классах: от детских «Оптимистов» до скоростных килевых яхт Fareast-23. За объективность результатов отвечает международная судейская коллегия, в состав которой вошли эксперты из Турции, России и КР.

Президент Федерации парусного спорта Канат Мамакеев подчеркнул, что проведение такого турнира — это важный шаг в развитии морской культуры в регионе. По его словам, чемпионат откроет новые возможности для молодых спортсменов и укрепит профессиональное сотрудничество между странами-соседями.
