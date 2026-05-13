13:07
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Экономика

Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья

Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья. В Мурманскую область России поступила партия весом 20 тонн.

Ягода прошла фитосанитарный контроль и признана безопасной для продажи, что подтверждает высокие стандарты качества продукции, экспортируемой из КР, отмечает Agronews.

СМИ
Фото СМИ. Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья

Клубника, привезенная из Кыргызстана, известна своими высокими вкусовыми качествами и питательной ценностью. В этом году ожидания по поводу урожая благоприятные, что открывает возможности для увеличения поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт, говорится в сообщении.

Среди ключевых факторов, способствующих успешному началу сезона, эксперты выделяют улучшение агротехнических условий в КР. Это позволяет фермерам получать более качественные ягоды и эффективную логистику, обеспечивающую быструю доставку свежей продукции в регионы РФ.

Ожидается, что сезон этой ягоды будет длиться до конца лета. А соблюдение фитосанитарных норм и качество продукции будут оставаться в центре внимания как для импортеров, так и для потребителей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373593/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Гран-при фестиваля «Северный характер» взял фильм «Рай под ногами матерей»
Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Рубль взлетел до&nbsp;годового максимума: курс валют Нацбанка и&nbsp;обменных бюро Рубль взлетел до годового максимума: курс валют Нацбанка и обменных бюро
Цены на&nbsp;продовольствие растут третий месяц&nbsp;&mdash; ФАО Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
После праздников евро и&nbsp;юань заметно подорожали к&nbsp;сому: курс валют на&nbsp;12&nbsp;мая После праздников евро и юань заметно подорожали к сому: курс валют на 12 мая
Бизнес
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
13 мая, среда
12:55
Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на границе с Узбекистаном Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на гра...
12:51
Депутат настаивает на необходимости повышения оклада педагогов вузов
12:50
Историк ОшГУ рассказал о жизни этнических кыргызов в Каракалпакстане
12:48
Иссык-Куль впервые примет чемпионат Центральной Азии по парусному спорту
12:43
Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья