Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья. В Мурманскую область России поступила партия весом 20 тонн.
Ягода прошла фитосанитарный контроль и признана безопасной для продажи, что подтверждает высокие стандарты качества продукции, экспортируемой из КР, отмечает Agronews.
Клубника, привезенная из Кыргызстана, известна своими высокими вкусовыми качествами и питательной ценностью. В этом году ожидания по поводу урожая благоприятные, что открывает возможности для увеличения поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт, говорится в сообщении.
Среди ключевых факторов, способствующих успешному началу сезона, эксперты выделяют улучшение агротехнических условий в КР. Это позволяет фермерам получать более качественные ягоды и эффективную логистику, обеспечивающую быструю доставку свежей продукции в регионы РФ.
Ожидается, что сезон этой ягоды будет длиться до конца лета. А соблюдение фитосанитарных норм и качество продукции будут оставаться в центре внимания как для импортеров, так и для потребителей.