Депутат настаивает на необходимости повышения оклада педагогов вузов. Об этом Гуля Кожокулова заявила сегодня на заседании ЖК.

По ее словам, учителям школ повысили зарплату.

«Я поднимала в апреле вопрос и о повышении оклада педагогов высших учебных заведений. В Министерстве науки, высшего образования и инноваций ответили, что во всех госвузах повысили оклады. Но сами педагоги заверяют, что зарплата еще не повышена. Сейчас ситуация плачевная — мы постоянно забываем о преподавателях вузов. Нельзя забывать, что завершающий этап обучения создают именно педагоги вузов.

Контракты растут, можно же изыскать средства и для педсостава вузов. Так, по представленным расчетам после повышения окладов профессор, доктор наук будет получать 35 тысяч сомов, рядовой преподаватель — 25 тысяч. Ну это же несерьезно. Нужно сообща решать вопрос», — считает Гуля Кожокулова.