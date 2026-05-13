Историк ОшГУ рассказал о жизни этнических кыргызов в Каракалпакстане

Историк Ошского государственного университета Дастан Разак уулу рассказал о поездке исследователей в Каракалпакстан (Узбекистан), где проживают этнические кыргызы, многие из которых сохраняют национальную идентичность, несмотря на утрату языка.

По его словам, во время майских каникул группа исследователей ОшГУ посетила кыргызские семьи в Каракалпакстане.

Точное число кыргызов там неизвестно, однако, согласно статистике, их около 1,5 тысячи человек.

Они живут разрозненно — в Нукусе, а также в Чимбайском, Тахтакупырском, Конуратском, Муйнакском и Кара-Озокском районах.

«Единой кыргызской диаспоры нет, поэтому многие плохо знают друг друга. Мы находили одних людей, через них выходили на других и так познакомились с кыргызами в нескольких районах», — написал историк на своей странице в Facebook.

Как отметил Дастан Разак уулу, многие местные кыргызы уже почти забыли родной язык и в значительной степени ассимилировались с казахами и каракалпаками.

Из-за разрозненного проживания кыргызских школ там нет.

Однако, по его словам, они продолжают сохранять чувство национальной принадлежности.

«Несмотря на это, они не забывают, что являются кыргызами: в паспортах указывают национальность «кыргыз», а на надгробиях пишут свою этническую принадлежность», — отметил исследователь.

Некоторые семьи помнят названия своих подродов (урук) — копеки, тата, шырдай, кара-кыргыз, барак и другие, однако не могут точно определить, к какому кыргызскому роду (уруу) относятся.

По словам Дастана Разак уулу, в махаллях и селах кыргызов нередко называют с указанием национальности — «Бакыт кыргыз», «Максат кыргыз», «Айбек кыргыз», чтобы подчеркнуть происхождение человека.

По рассказам старшего поколения, часть кыргызов пришла в регион через казахские земли из районов Енисея и Волги-Урала, другие переселились из Ала-Тоо в XVIII веке во времена голода. В XIX — начале XX века они постепенно перебрались на территорию нынешнего Каракалпакстана.

Историк также отметил, что из-за безработицы многие кыргызы позже переехали в Алматы, Актобе и Шымкент. Некоторые, по его словам, сталкивались с трудностями из-за записи «кыргыз» в документах и были вынуждены менять национальность на «казах».

По словам Дастана Разак уулу, каракалпакстанские кыргызы тепло встретили исследователей и признались, что за последние десятилетия никто специально не приезжал изучать их историю и жизнь.

«Они говорили: «Кыргызское государство нас не забыло», — написал он.

Историк сообщил, что по итогам экспедиции будет подготовлена отдельная статья с более подробной информацией о каракалпакстанских кыргызах.